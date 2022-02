Le Realme GT Master Edition est au prix incroyable de 257 €

Si vous devez changer votre smartphone mais que votre budget est limité voici une offre qui devrait vous séduire. Chez Amazon, le smartphone Realme GT Master Edition passe en ce moment à 257,37 € au lieu de 349 € soit une belle promo non négligeable de presque 30 %.

Le Realme GT Master Edition bénéficie d’une réduction de 26 %

Pas besoin de vider votre tirelire pour acheter un smartphone avec des performances correctes. En effet, chez Amazon, le Realme GT Master Edition est actuellement à 257,37 € car il bénéficie d’une belle réduction de 26 %. Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur ses caractéristiques techniques.

Pour moins de 300 €, ce smartphone propose des compétences satisfaisantes, en effet, il a une autonomie correcte, il est capable de faire des photos de bonnes qualités et il peut faire tourner la majorité de vos applications sans problème. A l’intérieur, il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778 5G, une mémoire RAM de 6 Go et 128 Go de stockage.

Concernant l’affichage, il a un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Pour finir, avec sa batterie de 4300 mAh, il pourra tenir la journée facilement.