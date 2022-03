Le Realme GT Master voit son prix chuter de 25 € chez Cdiscount

Votre smartphone doit être changé mais vous hésitez sur les différents modèles ? Voici une belle offre qui va vous permettre de vous décider. En effet, chez Cdiscount, le smartphone Realme GT Master passe actuellement à 244,90 € grâce à un code promo.

Le smartphone Realme GT Master est à 244,90 €

Le Realme GT Master a de nombreuses qualités qui vont certainement vous faire craquer mais actuellement c’est surtout son prix qui va vous convaincre de finaliser votre commande. Grâce à un beau code promo, le prix va chuter de 25 €, une remise inratable. Pour l’appliquer, il vous suffira de copier/coller le code suivant : 25DES249 lors de la validation de votre commande. Une fois le code appliqué, vous pourrez passer au paiement.

Concernant les caractéristiques techniques, le Realme GT Master, possède un écran super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est un Snapdragon Qualcomm 778 avec une mémoire vive de 6 Go qui fera tourner le smartphone. Cette configuration vous permettra de faire tourner vos applications sans rencontrer des difficultés. Côté autonomie, vous tiendrez votre journée complète grâce à la batterie de 4300 mAh et les plus gourmands pourront utiliser la recharge rapide.