Le Ryzen 3 3300X à l’œuvre sur Cinebench R20 et R15

Dès le mois prochain, AMD proposera des Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100, deux puces munies de quatre cœurs / huit threads et 18 Mo de cache. On a une idée des performances de la première sur Cinebench R20 et R15, dans les tests monocœur et multicœurs. Grâce à sa fréquence Boost de 4,3 GHz, elle s’avère très performante en monocœur. Surtout pour un processeur vendu 120 dollars !

En effet, si l’on se fie à des résultats postés sur Reddit issus du site CPU-Monkey, le Ryzen 3 3300X marque 491 points sur Cinebench R20. Cela la place au-dessus du Core i7-8700K (487 points) et juste en dessous du Ryzen Threadripper 3990X (494 points). Dans ce cas de figure, elle se situe grosso modo entre un Ryzen 5 3600 (478 points) et un Ryzen 5 3600X (509 points). Pour rappel, ces deux puces ont, d’origine, 200 MHz de différence : 3,6 GHz / 4,2 GHz en fréquence de base / Boost pour la première, 3,8 GHz / 4,4 Ghz pour la seconde. Enfin, sur Cinebench R15, le score du Ryzen 3 3300X en monocœur est de 199 points.

AMD octroie l’architecture Zen+ en 12 nm à son Ryzen 3 1200

Logiquement moins impressionnante en multicœurs

En tests multicœurs sur Cinebench R20, la puce d’AMD marque 2341 points. Cela la positionne juste au-dessus d’un Core i3-10300 (2330 points) ou d’un Core i5-8400 (2291 points). Forcément, dans ce cas de figure, les Ryzen 5 3600 et Ryzen 5 3600X, armés de six cœurs, devancent très largement la nouvelle venue. Ils marquent 3689 et 3751 points respectivement. Néanmoins, en regard de son tarif, ce Ryzen 3 3300X s’annonce très prometteur. Ainsi, avec la sortie des cartes mères B550 en juin, une telle association pourrait permettre de construire une machine assez puissante à un tarif modéré. Réponse dans les prochaines semaines.