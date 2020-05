Le Ryzen 3 3100 déjà overclocké à 5923 MHz

Officialisé fin avril avec le Ryzen 3 3300X, le Ryzen 3 3100 a d’origine une fréquence maximale de 3,9 GHz. Un certain TSAIK est parvenu à lui faire atteindre une fréquence de 5923 MHz. L’individu n’en est pas à sa première prouesse, puisqu’il détient le record de fréquence avec une puce Zen2. Il a en effet déjà monté un Ryzen 9 3950X à 6041 MHz.

Pour faire dépasser les 5,9 GHz au Ryzen 3100, l’overclockeur a utilisé une solution de refroidissement à base d’azote liquide. La tension est réglée à 1,45 V. Le reste de la configuration s’appuie sur une carte mère MSI MAG X570 Tomahawk et une unique barrette mémoire de 8 Go en DDR4-1600. Rappelons que la puce embarque quatre cœurs / huit threads, dispose d’un cache de 18 Mo et présente un TDP nominal de 65W.

Un beau potentiel pour un processeur à moins de 100 dollars

S’il ne bat pas son précédent record avec un processeur Zen2, ce 5923 MHz reste la deuxième meilleure réalisation à l’heure actuelle. Dans tous les cas, ce Ryzen 3 3100 s’annonce très prometteur. Surtout au regard de son prix, fixé à 99 dollars. Enfin, si vous vous intéressez à ses performances, vous pouvez notamment le retrouver face au Core i3-10300 sur Time Spy et Fire Strike ici. Rappelons que ce CPU d’Intel s’articule lui aussi autour de quatre cœurs / huit threads. Il a une fréquence de base de 3,7 GHz et une cadence turbo de 4,4 GHz, pour un TDP identique. Vendu aux alentours de 122 dollars, le Core i3-10300 affiche pourtant des résultats très proches de la nouvelle puce d’AMD … d’autant plus que cette dernière reste un bon client pour l’overclocking, même sans un système de refroidissement aussi sophistiqué qu’ici.

