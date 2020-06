Le Ryzen 5 4400G apparaît sur 3DMark

Les APU Renoir d’AMD, pour PC fixes, devraient débarquer sous peu. Début mai, le Ryzen 7 4700G surgissait sur Userbenchmark et quelques jours plus tard, Igor Wallossek dévoilait les caractéristiques des APU Ryzen 4000 Renoir. Au tour du Ryzen 5 4400G, un modèle armé de 6 cœurs et 12 threads, de faire son apparition sur 3DMark 11.

Le benchmark détecte la puce avec des fréquences de 3,7 GHz (base) et 4,3 GHz (Boost). Ces valeurs sont conformes à celles que nous connaissions. Pour sa solution graphique Vega, le nombre de CU n’est pas précisé, mais la fréquence max est de 1,9 GHz. Le 4400G obtient 4395 points en score graphique et 10 241 points en score physique.

Du Ryzen 3 au Ryzen 7

Tum_Apisak, à l’origine de cette fuite, précise que ces valeurs ne sont pas forcément représentatives des performances finales. La gamme APU Renoir devrait se diviser en deux familles, la série G et la série GE. Pour la première, les TDP sont de 65W et pour la seconde, de 35W. On devrait retrouver un Ryzen 7 avec 8 cœurs / 16 threads et 8 Mo de cache L3, un Ryzen 5 avec 6 cœurs / 12 threads et 8 Mo de cache L3 et un Ryzen 3 avec 4 cœurs / 8 threads et 4 Mo de cache L3.