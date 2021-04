Le Ryzen 7 5700G photographié et succinctement testé

HP avait donné les spécifications des APU Ryzen 5000 desktop en début de mois et à l’évidence, des exemplaires circulent. Un utilisateur de Chiphell a diffusé un cliché du Ryzen 7 5700G. Il livre également des résultats sous CPU-Z et Cinebench R20.

Le Ryzen 7 5700G est le 8 cœurs / 16 threads de la gamme. Il embarque des cœurs CPU Zen 3 et une solution graphique intégrée Vega 8. CPU-Z recense 8 ROPs, 32 TMUs et 512 processeurs de flux et donne une fréquence de 2 GHz. Les fréquences des cœurs CPU sont de 3,8 GHz (base) et 4,6 GHz (Boost). Enfin, c’est l’un des points forts de cette série, ce Ryzen 7 a une quantité de mémoire cache L3 doublée par rapport à la précédente génération : 16 Mo.



Logiquement supérieur au Ryzen 7 1700

Sur CPU-Z, le processeur obtient 631,3 points en mono-cœur et 6782,4 points en multicœurs. Sur Cinebench R20, il marque jusqu’à 6040 points. Pour la comparaison, un vieux Ryzen 7 1700 sous architecture Zen, lui aussi armé de 8 cœurs / 16 threads, réalise un score de 4066 points. Dommage que les testeurs n’aient pas comparé les performances de cette puce à celles de l’AMD Ryzen 7 4700G avec les mêmes critères.

Il ne fait aucun doute qu’AMD lancera bientôt cette gamme d’APU Ryzen 5000 desktop, nom de code Cezanne. Reste à savoir précisément quand et si ces processeurs, à l’inverse de leurs aînés, seront proposés sur le marché DIY. Enfin, rappelons qu’en début de journée, nous avons également eu vent des versions Pro de ces APU.

Source : ChipHell