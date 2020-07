Le Ryzen 7 PRO 4750G monte à 5,8 GHz sous azote liquide

Hier, AMD a officiellement présenté ses APU Ryzen 4000. Déjà, les records tombent. On commence par MSI et l’overclockeur Tsaik, qui ont fait monter le processeur Ryzen 7 PRO 4750G à 5,8 GHz sous LN2. La puce a normalement une fréquence Boost de 4,4 GHz.

La carte mère utilisée pour cet accomplissement est la MEG X570 GodLike. Outre le record de fréquence, le Ryzen 7 PRO 4750G tient une mémoire à 5500 MT/s sur Memtest et à 4400 MT/s avec 128 Go. Du côté de MSI, c’est le Ryzen 3 PRO 4350G qui signe toutefois la meilleure performance sur ce plan, avec de la DDR4-6118.

Le Core i9-10900K à 7 GHz fait tomber plusieurs records

Meilleure performance pour la mémoire en DDR4-6234

Mais le record mémoire appartient à un certain bianbao. Sur un système basé sur un Ryzen 7 Pro 4750G et carte mère Asus ROG Strix B550-I Gaming, il est parvenu à une vitesse de 6234 MHz. Pour cela, l’overclockeur a utilisé une barrette Crucial de 8 Go réglée avec des timings de 24-27-27-58-127.

Sources : TechPowerUp, Tom’s Hardware US