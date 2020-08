Le Ryzen 9 4950X pourrait monter à 4,8 GHz

AMD l’a confirmé : les processeurs Zen 3 arriveront sur le marché grand public avant fin 2020. Cette architecture CPU concerne notamment les attendus Ryzen 4000, nom de code Vermeer. L’un d’eux, le Ryzen 9 4950X, un modèle 16 cœurs et 32 threads, offrirait une fréquence de base de 3,5 GHz et de 4,8 GHz en Boost.

Ce serait quelques mégahertz de grappillés par rapport à l’actuel Ryzen 9 3950X (16 cœurs). Celui-ci culmine à 4,7 GHz. En outre, il s’agit d’un échantillon technique. Par conséquent, la fréquence Boost de la puce finale pourrait différer.

AMD confirme le 5 nm pour l’architecture Zen 4

Des fréquences un peu différentes lors de précédentes fuites

En effet, le code OPN, divulgué par l’Igor’s Lab, indique « 100-000000059-52_ 48/35 _ Y » : 48 représente 4,8 GHz et 35, 3,5 GHz. Or, de précédents OPN d’une puce 16 cœurs / 32 threads, eux aussi repérés par Igor’s Lab en juin dernier, mentionnaient « 100-000000059-14_46/37_Y » et « 100-000000059-15_46/37_N », soit 3,7 GHz de base et 4,6 GHz en Boost. La fréquence de base a donc été rabaissée de 200 MHz, et la fréquence Boost rehaussée de la même valeur. Les fréquences finales de ce Ryzen 9 4950X ne sont donc pas encore confirmées.