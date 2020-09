Le Ryzen Threadripper 3990X établit de nouveaux records sur le benchmark SPECworkstation 3

L’intégrateur système Armari, situé au Royaume-Uni, a conçu une nouvelle station de travail autour du processeur Ryzen Threadripper 3990X. Baptisée Armari Magnetar X64T, celle-ci a battu plusieurs records sur le benchmark SPECworkstation 3.

Rappelons que le Ryzen Threadripper 3990X embarque 64 cœurs et 128 threads. Sa fréquence de base est de 2,9 GHz et sa fréquence Boost, de 4,3 GHz. Dans la station de travail Magnetar X64T, la puce est capable de fonctionner à 4,1 GHz sur l’ensemble de ses cœurs grâce à une solution de refroidissement AIO sur-mesure.

Les 128 threads du Ryzen Threadripper 3990X se livrent à un drôle de ballet

Associé à une carte graphique NVIDIA Quadro RTX 6000

Jumelé à une carte graphique NVIDIA Quadro RTX 6000, le processeur phare d’AMD s’est attaqué à SPECworkstation v3.0.4. Un benchmark qui, selon Armari, « mesure tous les aspects clés en matière de performance pour les stations de travail sur diverses applications professionnelles ». En tout, il propose « plus de 30 charges de travail contenant près de 140 tests ». Quelques-uns de ces résultats sont indiqués ci-dessous.

Toujours selon Armari, la Magnetar X64T avec Ryzen Threadripper 3990X s’est montrée « 12x plus rapide en rendu VFX que nos anciennes stations de travail et 4x plus rapide que certaines de nos plus récentes stations de travail ».

Sources : Armari, AMD