Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à moins de 500€ chez Darty

C’est la fête chez Darty ! Avec l’arrivée du printemps, l’enseigne propose de nombreux à prix mini. Parmi eux, on trouve le Samsung Galaxy S20 FE 5G Bleu 128Go à prix cassé.

Pendant quelques jours seulement, vous pouvez en effet vous procurer le smartphone pour seulement 499€ au lieu de 549€. Il passe ainsi sous la barre des 500€ et devient un smartphone à ne rater sous aucun prétexte. Il est en effet rare de trouver une telle fiche technique pour un prix aussi bas.

Présentation du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G propose des prestations de qualité et a su trouvé son public depuis sa sortie. Preuve en est : il est n° des ventes en ce moement chez Darty. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un écran ultra fluide Infinity 6,5″

Le Full HD

Une résolution de 2400×1080

Une fréquence d’affichage de 120Hz

128Go de stockage SSD

6Go de RAM interne

Un capteur arrière principal de 12Mp

Un ultra-grand-angle de 12Mp

Un zoom hybride x3 de 8Mp

Space Zoom x30

En vous procurant le smartphone, vous profitez ainsi d’un écran de qualité, de performances au top et de photos lumineuses de nuit comme de jour. Une chose est sure avec le Galaxy S20 FE 5G : vous ne serez pas déçu de votre achat et il saura répondre à vos besoins.

Précisons finalement que si vous préférez utiliser la 4G plutôt que la 5G, Darty vous propose également le Smasung Galaxy S20 FE 4G Bleu 128Go à prix mini. Le smartphone est en ce moment à seulement 449€ au lieu de 559€.

