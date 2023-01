Le Samsung Galaxy S20 FE est à moins de 450€ chez Darty pour les soldes !

Voir l’offre chez Darty

Vous n’avez pas encore profité des soldes d’hiver ? Pas de panique : elles continuent encore pour quelques jours. Chez Darty, on peut en effet encore trouver des pépites à prix mini.

Aujourd’hui, on a par exemple déniché une offre que vous ne voudrez rater sous aucun prétexte : le Samsung Galaxy S20 FE à moins de 450€ chez Darty !

Pendant quelques jours, l’enseigne propose en effet une réduction immédiate de -32% sur le smartphone. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 449€ au lieu de 659€.

Et ce n’est pas tout ! Si vous souscrivez une offre Bbox chez Bouygues Telecom avant le 7 février prochain (inclus), Darty vous propose en prime -20% de réduction supplémentaire sur le smartphone. Difficile de dire non dans ces conditions…

Dépensez moins de 450€ et profitez d’un smartphone incroyable

Si l’on vous présente cette offre, c’est bel et bien parce que le Samsung Galaxy S20 FE n’est pas un smartphone que l’on oublie facilement. Il vous propose en effet de découvrir la qualité Samsung pour un prix très abordable.

Sur sa fiche technique exceptionnelle, on trouve par exemple un processeur Qualcomm Snapdragon 865, 6Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Votre smartphone est ainsi fluide et peut vous accompagner qu’importe vos besoins et vos envies.

Le Galaxy S20 FE est également doté d’un très bon module photo arrière avec un capteur principal de 12Mpx et un zoom optique x3 très performant. Il offre aussi un capteur frontal de 32Mpx pour des selfies d’une grande qualité.

Côté autonomie, il peut tenir plus de 24h en utilisation avec sa batterie très efficace de 5000mAh.

Enfin, si vous vous inquiétez concernant la sécurité, le Galaxy S20 FE a également pensé à vous avec notamment un lecteur d’empreinte ultrasonique et la reconnaissance faciale.

Alors, difficile d’en demander plus pour moins de 450€ non ?