Le SSD Samsung 980 Pro se décline en trois capacités : 250 Go, 500 Go et 1 To

Il y a quelques jours, on a appris que le SSD Samsung 980 Pro arriverait d’ici deux mois. On découvre maintenant qu’il se décline en trois capacités : 250 Go (MZ-V8P250), 500 Go (MZ-V8P500) et 1 To (MZ-V8P1T0).

Selon toute vraisemblance, ce SSD NVMe embarque de la mémoire flash NAND MLC à 2 bits par cellule. Grâce à son interface en PCIe 4.0 x4, il offrirait des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles de 6500 et 5000 Mo/s respectivement.

Des valeurs supérieures à celles de la concurrence, puisque le SSD Gigabyte Aorus culmine à 5000 Mo/s et 4400 Mo/s, et le Corsair MP600 à 4950 Mo/s et 4250 Mo/s. Pour les aficionados de Samsung à la recherche d’une capacité de stockage supérieure en PCIe 4.0, il faudra peut-être patienter jusqu’à l’arrivée du SSD 970 Evo Plus, lequel s’appuiera probablement sur de la mémoire TLC.

