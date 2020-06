Le trailer du jeu Scorn pour la Xbox Series X tourne avec une RTX 2080 Ti

Début mai, vous aviez peut-être découvert la bande annonce de Scorn, un FPS horrifique développé par Ebb Software pour le compte de Microsoft. Le titre sortira sur PC et Xbox Series X à une date pour l’instant inconnue. Or, dans la vidéo publiée il y a presque un mois, il est indiqué que « les images, rendues avec le moteur du jeu, sont représentatives de la qualité visuelle attendue sur Xbox Series X ». Ainsi, celle-ci tournait sur PC. Forcément, on se demande avec quel matériel.

Ljubomir Peklar, directeur artistique du jeu, a donné la réponse dans une récente interview accordée au site WCCFTech. Il a répondu en ces termes à une interrogation sur la configuration : « C’est une question délicate car beaucoup de gens pensent qu’il est assez facile d’obtenir du 4K 60 ips sur PC avec ce type de rendu. Cependant, ce n’est pas vraiment le cas. Pour la démo, nous avons utilisé une GeForce RTX 2080 Ti et un processeur Ryzen, simplement parce qu’il n’y avait pas de raison de ne pas les utiliser ».

Néanmoins, si le studio ne s’est pas privé pour employer une carte très haut de gamme de NVIDIA, l’individu ajoute : « mais une carte RTX 2070 Super avec les bons réglages est en mesure de faire tourner le jeu en 4K à 60 ips ».

Enfin, rappelons que dans le cas de la démo sous Unreal Engine 5, une RTX 2070 Super permettait aussi de la rendre dans de « bonnes conditions ».