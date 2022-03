Le Xiaomi 11T 5G est à un prix imbattable

C’est un prix exceptionnel proposé aujourd’hui chez Amazon concernant le smartphone Xiaomi 11T. Affiché habituellement à presque 500 €, le géant américain fait chuter son prix pour le proposer à 390,64 €. A un tel tarif, il ne faudra pas réfléchir trop longtemps pour valider votre commande.

Smartphone Xiaomi 11T est à un tarif réduit chez Amazon

Pour ceux qui réfléchissent actuellement pour changer leur smartphone, voici une offre qui va peut-être vous faire craquer pour le Xiaomi 11T. Chez Amazon, le téléphone est en ce moment à un tarif très attractif puisqu’il passe à 390 €. Attention, les stocks risquent de vite partir ou le prix de vite grimper.

Concernant les caractéristiques techniques du smartphone, sachez qu’il est équipé d’une dalle OLED de 6,67 pouces avec une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Dimensity 1200-Ultra de MediaTek. Il possède une batterie de 5000 mAh et pour les plus gourmands la charge rapide 67 W vous permettra de vite récupérer votre charge.

Côté photo, vous ne serez pas déçu puisque la qualité est satisfaisante grâce à un triple capteur photo dont le capteur principal ISOCELL HMX de 108 MP, un objectif grand-angle Sony IMX355 8MP et une lentille macro.