Le Xiaomi Poco M4 Pro est au prix incroyable de 205 €

Ce smartphone d’entrée de gamme de la marque Xiaomi est à un prix très intéressant chez Cdiscount. En effet, le Xiaomi Poco M4 Pro est à seulement 205 € au lieu de 399 €. Avec une telle offre, il serait regrettable de passer à côté si vous recherchez ce type de produit actuellement.

Le smartphone Xiaomi Poco M4 Pro bénéficie d’une offre exceptionnelle

Un smartphone à un prix aussi bas, cela reste rare. Si ce modèle correspond à vos attentes et surtout à votre budget, c’est le moment de valider votre panier et de passer votre commande. Pour en être certain, voici quelques renseignements à connaître sur les caractéristiques techniques.

Le Xiaomi Poco M4 Pro version 6+128 Go est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, c’est le processeur Mediatek Dimensity 810 qui va faire tourner l’ensemble du smartphone. Attention, toutefois, pour le tarif quelques ralentissements risquent d’arriver mais le tout restera tout de même correct. Concernant l’autonomie, il peut tenir une journée et demie environ grâce à une batterie assez conséquente de 5000 mAh.

Bonne nouvelle supplémentaire, sachez que le Xiaomi Poco M4 Pro est compatible avec la 5G soit une raison de plus pour vite effectuer votre commande chez Cdiscount.