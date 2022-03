Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro passe au prix incroyable de 274 €

Votre smartphone actuel est dépassé ou vous devez tout simplement le changer pour des raisons techniques ? C’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount. En effet, grâce à un code promo, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro passe à seulement 274 €.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à petit prix

Si le tarif vous semble élevé chez Cdiscount c’est normal. En effet, pour faire baisser la facture il faudra copier/coller un code promo dans la case prévue à cet effet et ce avant de valider votre paiement. Ce code promo à utiliser le voici : 25DES249. Avant de craquer, vous avez certainement besoin de savoir si ce modèle va correspondre à vos attentes d’un point de vue technique, voici donc ci-dessous plus de détails.

Le smartphone possède un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM, ce qui vous donnera des performances satisfaisantes. Son autonomie est sans aucun doute un point fort grâce à sa batterie de 5020 mAh, pour les plus gourmands vous disposerez en plus de la charge rapide jusqu’à 33W ainsi il passera de 10 à 66 % de batterie en seulement 30 min.