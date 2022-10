Le Xiaomi Redmi Note 11S + une enceinte connectée Xiaomi avec -40€ chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d’une remise de -40€ si vous achetez simultanément le Xiaomi Redmi Note 11S et une enceinte connectée Xiaomi. On vous explique tout ci-dessous.

On a trouvé une offre à ne pas rater chez la Fnac : un smartphone et une enceinte connectée Xiaomi avec une remise immédiate de -40€. Et ce n’est pas n’importe quel smartphone ni n’importe quelle enceinte qui sont proposés ici à prix. On parle du Xiaomi Redmi Note 11S et de l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker.

Grâce à cette remise de -40€, l’achat des deux produits vous revient à 298,99€ au lieu de 338,99€ !

Pour bénéficier de ce prix cassé, vous devez ajouter les deux produits à votre panier depuis le site de la Fnac. La réduction s’appliquera alors automatiquement sur le montant total de ce dernier.

Un smartphone ultra performant et une enceinte compatible avec Google Assistant

Avec le Xiaomi Redmi Note 11S, vous profitez de ce qui se fait de mieux en ce moment dans cette gamme de prix. Xiaomi est en effet connu pour être le champion du milieu de gamme et ce smartphone ne fait pas exception.

En achetant ce smartphone, vous profitez ainsi des prestations suivantes :

Un écram AMOLED DotDisplpay 90Hz FHD+ avec un double haut-parleur

Un processeur haute performance MediaTek Helio G96

Un appareil photo ultra haute résolution de 108Mp avec deux objectifs ultra grand angle et macro

Une batterie longue autonomie de 5000mAh

La charge rapide Pro de 33W

De son côté, l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker vous offre un son de grande qualité, détaillé et clair. Elle est compatible avec la technologie DTS Customized Sound, mais aussi avec l’Assistant vocal de Google. Avec un simple « OK Google », vous pouvez ainsi contrôler tous les objets connectés de votre logement, et ce, sans effort.

Elle vous permet ainsi de poser des questions, de suivre l’actualité, de mettre en marche un minuteur, de faire vos listes de course ou encore de mettre une musique ou une vidéo sur votre TV, et ce, avec simplement votre voix. Dernier avantage, et pas des moindres, elle intègre également la fonction Chromecast.