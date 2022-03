L’écran PC Acer Nitro est à petit prix chez Amazon

Si vous pensez que votre écran PC doit être changé, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Amazon, l‘écran PC Acer Nitro de 27 pouces bénéficie d’une remise de 17 % et passe donc de 354,99 € à 294,99 € soit une économie de 60 €.

L’Ecran PC Acer Nitro voit son prix chuter de 60 €

Idéal pour les gamers, cet écran PC va sans aucun doute retenir votre attention si vos besoins s’orientent vers ce type de produit. Si c’est le cas, c’est le moment d’en profiter car vous ferez une économie immédiate de 60 € en passant votre commande maintenant chez Amazon. Toutefois, avant de craquer, vous voulez certainement connaître les détails sur les caractéristiques techniques.

Grâce à sa dalle IPS de 27 pouces et à sa résolution correcte, vous obtiendrez une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et détaillées. Elle est également équipée du mode Bluelight Shield qui permet de réduire la lumière bleue afin de prendre soin de votre vue et de minimiser votre fatigue oculaire.

L’écran se veut ergonomique, vous pourrez le régler en hauteur mais aussi adapter l’angle d’inclinaison à votre position. Il dispose de 2 ports HDMI 2.0, un port Display Port 1.2 et un port jack de 3.5 mm.