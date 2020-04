L’énigmatique Threadripper 3980X apparaît sur CPU-Z

En octobre 2019, AMD a officialisé ses Threadripper 3960X, 3970X et 3990X. Des modèles munis de respectivement 24 cœurs / 48 threads, 32 cœurs / 64 threads et 64 cœurs / 128 threads. Pas besoin d’être un expert en suites logiques pour voir qu’il manque un Threadripper 3980X intercalé entre les 3970X et 3990X, qui embarquerait selon toute vraisemblance 48 cœurs / 98 threads. Une capture d’écran partagée par un certain @NPCdes0, clairement pas une source connue dans le milieu du hardware comme peuvent l’être momomo_us ou komachi par exemple, montrerait la puce sur CPU-Z.

Ce processeur Threadripper 3980X aurait bien 48 cœurs, et a priori 98 threads. Sa fréquence de base serait de 2,8 GHz, soit une valeur proche de celle du Threadripper 3990X (2,9 GHz). Le TDP serait le même : 280W.

Une précédente fuite dans le code de CPU-Z

Bon, la fiabilité de cette fuite laisse toutefois à désirer, puisqu’il est très aisé de falsifier ce genre de photographie. Toujours est-il que l’existence d’un Ryzen Threadripper 3980X à 48 cœurs et 96 threads ne fait guère de doute. En effet, en fin d’année dernière, toujours dans CPU-Z, le code de l’utilitaire mentionnait bien la puce. Reste maintenant à savoir quand AMD se décidera à la sortir.

Source : VideoCardz