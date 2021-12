Lenovo liste la Radeon RX 6500 XT

Une carte graphique avec 4 Go de GDDR6 qui équipera donc des PC Legion T5 de Lenovo.

Après la Radeon RX 6600 XT en août puis la Radeon RX 6600 en octobre, AMD va continuer d’étoffer sa gamme de GPU RDNA2 desktop par le bas avec les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 ; en tout cas, les informations ciblant ces deux références, censées débarquer début 2022, ne manquent pas – surtout la première. Récemment, Gigabyte a enregistré plusieurs modèles auprès de l’EEC. Au tour de Lenovo de l’évoquer : l’entreprise l’a brièvement listée au sein de PC Legion T5

C’est KOMACHI_ENSAKA qui a remarqué cette mention. Lenovo l’a rapidement retirée mais le cache Google en a inéluctablement gardé une trace. Le listage ne dévoile pas grand-chose de cette nouvelle venue, hormis qu’elle devra se contenter de 4 Go de GDDR6 ; plutôt cocasse pour une entreprise dont un représentant nous expliquait en juin 2020 que 4 Go ne suffisaient plus pour du jeu en Full HD. En matière de VRAM, la Radeon RX 6500 XT sera donc logée à la même enseigne que la Radeon RX 5500.

Un gap assez important entre la Radeon RX 6600 et la RX 6500 XT

Cette fuite confirme donc l’existence de la Radeon RX 6500 XT 4 Go mais ne dévoile rien de plus à son sujet. Les données dont nous disposons pour le moment sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Carte graphique Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6400 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Processeurs de flux 2048 1792 1024 768 Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 32 28 16 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz À déterminer À déterminer Boost Clock 2589 MHz 2491 MHz À déterminer À déterminer Mémoire 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 16 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 112 Go/s 112 Go/s TBP 160 W 132 W À déterminer ≤75W MSRP 379 dollars 329 dollars À déterminer À déterminer Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Début 2022 Début 2022

Source : VideoCardz