Lenovo pourrait s’attaquer au marché des cartes mères

L’entreprise Lenovo est bien implantée sur les secteurs des PC portables et de bureau ou encore des écrans, mais elle pourrait essayer de conquérir un nouveau marché : celui des cartes mères. Un milieu sur lequel règne des firmes comme Asus, ASRock, MSI ou encore Gigabyte.

Des images publiées sur Weibo suggèrent en tout cas cette hypothèse. On y voit des cartes mères estampillées Legion. Une marque pour l’instant dédiée aux ordinateurs portables chez Lenovo.

Lenovo Legion : un cube et une tour gaming de bureau, poignée intégrée

Un seul slot PCIe x16

Ces cartes se destinent à priori à des processeurs Intel séries 300 et 400, soit Coffe Lake et Comet Lake-S respectivement. Elles embarquent un système d’alimentation en 8+2 phases, deux connecteurs M.2, jusqu’à quatre emplacements DIMM et surtout un seul slot PCIe x16. En admettant que ces cartes existent réellement, reste à savoir si elles se limiteront aux fabricants OEM ou si elles débarqueront sur le marché DIY.