Lenovo prépare des Radeon RX 6800 XT et RX 6900 XT Legion Edition

Lenovo préparerait une série de cartes graphiques Radeon RX 6800 XT et RX 6900 XT Legion Edition destinées à des machines pré-montées. Leur design rappelle celui de la Radeon VII.

Ces solutions paraissent un peu plus imposantes que celles d’AMD. Elles bénéficient de quelques touches de RGB via l’inscription « Radeon RX 6×00 XT » illuminée et un logo Legion sur la plaque arrière métallique. La carte tire son énergie d’une paire de connecteurs huit broches.

Pas pour le marché DIY

Apparemment, ces cartes seraient réservées aux PC Savior Blade 7000P 2021. Dans ces machines, elles collaboreront notamment avec des processeurs Ryzen 5000. Par conséquent, n’espérez pas en trouver sur le marché DIY, d’autant plus dans la situation de pénurie actuelle.

Source : WCCFTech