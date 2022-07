L’ensemble PC Asus Vivobook 14″ et ses accessoires bénéficient d’une réduction de 100 €

Si vous devez changer votre ordinateur portable mais que votre budget est limité, voici un bon plan à ne pas rater. A la Fnac, le PC Asus Vivobook est affiché à 249,99 € au lieu de 399,99 € soit une très belle réduction de presque 40 %.

PC Asus Vivobook > 249,99 € à la Fnac

Le PC Asus Vivobook est à prix réduit à la Fnac

C’est une très belle promo qui est proposée chez la Fnac sur cet ensemble. En effet, en plus du PC portable vous pourrez obtenir plusieurs accessoires pour votre futur ordinateur. Sont compris dans le prix, le PC Asus Vivobook de 14 pouces bien évidemment ainsi que la sacoche et la souris filaire.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. Équipé d’un processeur Intel Celeron N4020, de 4 Mo de mémoire, de 64 Go de stockage et de 4 Go de RAM, cet ordinateur n’est pas un monstre de puissance brute mais il se montrera adapté à de la bureautique ou du streaming, ou en tant que première configuration pour un étudiant. Léger et compact, vous pourrez l’emporter facilement lors de vos déplacements.

A ce tarif, il sera vraiment difficile de trouver un rapport qualité/prix plus efficace.