L’Epic Games Store donne Torchlight 2

La semaine dernière, l’Epic Games Store offrait aux joueurs Killing Floor 2, The Escapists 2 et Lifeless Planet. Moins généreuse cette semaine, la plateforme n’accorde qu’un seul titre gratuit : Torchlight 2.

En outre, ce hack ‘n’ slash développé par Runic Games commence à se faire vieux, puisqu’il date de 2012. Il mélange plutôt habilement tous les ingrédients du genre : différentes classes à essayer, des pouvoirs à améliorer, du loot à récupérer, des monstres à tuer, le tout justifié par des quêtes à terminer, seul ou accompagné de cinq autres joueurs au maximum.

Les 50 meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps

Aucun problème niveau configuration

Forcément, nos machines actuelles ne font qu’une bouchée du jeu sur le plan matériel. Il exige un simple processeur à 1,4 GHz, une solution graphique compatible DirectX 9.0c avec 256 Mo de mémoire, 1 Go de RAM et 1,2 Go d’espace disque.

Vous avez jusqu’au 23 juillet pour récupérer une copie sur l’Epic Games Store. Si le jeu vous plaît, sachez que que Torchlight 3 est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 13 juin dernier.