L’Epic Games Store offre Borderlands : The Handsome Collection

Après voir offert Grand Theft Auto V et Civilization VI ces deux dernières semaines, la plateforme Epic Games Store continue de gâter les joueurs, cette fois avec un FPS, à savoir Borderlands : The Handsome Collection. Il s’agit d’un pack regroupant deux opus de la franchise, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel!. En temps normal, il faut débourser 60 euros pour acquérir ce pack.

Sorti en 2015 sur PlayStation 4 et Xbox One, il propose en prime tout le contenu additionnel des deux jeux. Malheureusement, si sur consoles Borderlands : The Handsome Collection permet de jouer jusqu’à quatre joueurs en coop local, cette option n’est pas disponible sur PC. Il faut donc se tourner vers le online pour profiter du soft en compagnie de trois amis.

Pas besoin d’une grosse configuration

Pour ceux qui ignorent le concept de Borderlands, la franchise repose sur un mélange entre FPS et système de loot d’objets à la manière d’un Hack ‘n’ slash. Le tout se déroule dans des environnements relativement vastes et ouverts. Les graphismes sont en cel-shading (rendu cartoon).

En ce qui concerne la configuration minimale, la fiche mentionne un processeur double cœur à 2,4 GHz associé à une carte graphique NVIDIA GeForce 8500 ou ATI Radeon HD 2600 et 2 Go de mémoire. Tablez sur 13 Go d’espace disque.

Vous avez jusqu’au 4 juin pour récupérer une copie sur l’Epic Games Store. Enfin, l’échéance atteinte, la plateforme offrira Ark : Survival Evolved.