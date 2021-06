L’Epic Games Store offre deux jeux jusqu’à jeudi

L’Epic Games Store a remplacé Control, offert pendant les 7 jours précédents, par deux titres : Overcooked! 2 et Hell is Other Demons. Vous connaissez la rengaine, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi prochain 17 heures, vous pouvez récupérer une copie des deux jeux susmentionnés sur la plateforme d’Epic Games. Celle-ci les propose ordinairement à des tarifs de 23 euros et 8 euros respectivement.

Sorti le 20 mai 2019, Hell is Other Demons est un jeu d’action type rogue-lite développé par Cuddle Monster Games et édité par Kongregate. Sa fiche descriptive le présente comme un « jeu de tir d’action et de plateforme qui contient des éléments roguelite. Explorez un monde tentaculaire, conçu à la main, rempli de démons, de combats de boss délirants et d’une bande-son synthwave ».

Paru en août 2018, Overcooked! 2 est l’œuvre de Ghost Town Games Ltd et de Team17. Il reprend la recette du premier opus : « Overcooked fait son retour avec une toute nouvelle portion d’action culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et rassemblez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération local ou en ligne jusqu’à 4 joueurs. À vos tabliers… il est l’heure de sauver le monde (encore) ! ».

Les configurations requises

Hell is Other Demons n’est pas du tout exigeant sur un plan matériel. Un processeur Core i3, une carte graphique Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 et 4 Go de RAM suffisent à le faire fonctionner. Il occupe seulement 500 Mo d’espace disque.

Overcooked! 2 est un peu plus gourmand sans avoir un appétit gargantuesque. Il impose au minimum un système doté d’un processeur Intel i3-2100/AMD A8-5600k ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 630 / Radeon HD 6570 et de 4 Go de RAM. Il remplit 3 Go d’espace disque.

Suivez les liens pour récupérer vos copies gratuites d’Overcooked! 2 et de Hell is Other Demons.