L’Epic Games Store offre Galactic Civilizations III

La science-fiction est décidément à l’honneur chez l’Epic Games Store : après Star Wars Battlefront II, la plateforme offre Galactic Civilizations III. Ce titre coûte 34 euros hors promotion.

Disponible depuis le 14 mai 2015, il est l’œuvre du studio Stardock Entertainment. Le soft est 4X qui se joue au tour par tour. « Bâtissez une civilisation qui résistera au passage du temps ! Choisissez parmi une dizaine de races uniques et employez diplomatie, espionnage, technologies et bien plus encore pour vous faire un nom à travers la galaxie ».

Jouable sur la plupart des PC modernes

La fiche descriptive met en avant une expérience de type bac à sable à grande échelle, plusieurs conditions de victoire (conquête militaire, domination culturelle, ascension technologique ou alliance politique), un arbre technologie « immense », une personnalisation des factions et des vaisseaux, ou encore une « économie élaborée ».

Le jeu n’étant plus tout jeune, ses exigences matérielles sont largement à la portée d’une machine actuelle. La configuration minimale mentionne un processeur Intel Core 2 Duo à 1,8 GHz / AMD K10 Dual-Core ; 4 Go de RAM ; une carte graphique unie de 512 Mo de VRAM et compatible DirectX 10.1 (AMD Radeon séries HD5x00 / NVIDIA GeForce séries 500 / Intel HD 4000 ou ultérieures) ; 12 Go d’espace disque.

La configuration recommandée préconise un processeur Intel Core i5 à 2,3 GHz ou équivalent ; 6 Go de RAM ; une solution graphique avec 1 Go de VRAM ; 15 Go d’espace disque.

Vous pouvez récupérer gratuitement votre copie de Galactic Civilizations III sur l’Epic Games Store jusqu’au 28/01/2021 17h.