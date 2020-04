L’Epic Games Store offre Juste Cause 4 et Wheels of Aurelia

Plutôt road trip interactif sur Wheels of Aurelia ou road trip explosif sur Just Cause 4 ?

Pour s’occuper jusqu’au 11 mai, deux jeux sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store. Le premier est Wheels of Aurelia, un titre développé par Santa Ragione sorti en 2016. Le second devrait intéresser plus de monde puisqu’il s’agit de Just Cause 4, la suite de Just Cause 3. Développé par Avalanche Studios, il est disponible depuis décembre 2018.

Vous pouvez récupérer votre copie de Wheels of Aurelia et de Just Cause 4 dès à présent sur la plateforme. L’offre se termine le 23 avril.

Les configurations minimales pour les deux titres

Le descriptif de Wheels of Aurelia est le suivant : « Embarquez dans un road trip immersif le long de la côte ouest italienne pendant les glorieuses années 1970. Incarnez Lella, une femme intrépide et courageuse, et découvrez son passé tout en faisant l’expérience d’une période tumultueuse de l’histoire de l’Italie ». Pour vivre l’aventure de Lella, un simple processeur à 2 GHz, une carte graphique avec 1 Go de VRAM et 2 Go de RAM font l’affaire. L’espace disque requis se limite à 500 Mo.

Plus explosif, Just Cause 4 est un TPS en monde ouvert de type « bac à sable » bourré d’action. Un large panel d’armes, de véhicules et d’équipements sont à votre disposition pour accomplir votre mission : semer le chaos. Le jeu impose logiquement une configuration plus testostéronée à base de processeur Intel Core i5-2400 à 3,1 GHz ou AMD FX-6300 à 3,5 GHz et d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD R9 270. Tablez aussi sur 8 Go de mémoire et 59 Go d’espace disque.