L’Epic Games Store offre le jeu coopératif Overcooked

Après Borderlands : The Handsome Collection, place à Overcooked en guise de jeu offert sur l’Epic Games Store. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 juin prochain, vous pouvez récupérer gratuitement une copie sur la plateforme.

Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de vous rendre sur la page d’Overcooked. C’est un peu surprenant, puisque plusieurs sources annonçaient ARK : Survival Evolved pour cette semaine.

Total War Saga : Troy sera offert le jour de sa sortie sur l’Epic Games Store

Un jeu qui peut être consommé sur la plupart des PC

Sorti en août 2016 et développé par Ghost Town Games Ltd., Overcooked « est un jeu de cuisine chaotique de coopération en local pour un à quatre joueurs. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. Affûtez vos couteaux et dépoussiérez votre tablier, gardez la pêche ou les carottes seront cuites dans cette folie culinaire ! ». Cependant, notez que le titre ne propose pas de mode multijoueurs en ligne.

Au niveau de ses exigences matérielles, le jeu n’est pas très gourmand. Il se satisfait d’un simple processeur Dual Core à 2,4 GHz accompagné d’une carte graphique GeForce 8800 GT ou AMD HD 6850 ou Intel HD Graphics 4400, le tout assaisonné de 2 Go de mémoire et de 750 Mo d’espace disque.

Enfin, notez que le jeu coûte 14 euros hors promotion. Le studio a sorti un deuxième opus, disponible sur Steam, en 2018.