L’Epic Games Store offre le réjouissant Control

Depuis le 17 décembre et pendant encore quelques jours, l’Epic Games Store distribue gratuitement un jeu par tranche de 24 heures. Cette cuvée 2021 a ainsi déjà permis aux plus assidus de glaner 10 titres, parmi lesquels Shenmue III, Remnant from the Ashes, Mutant Year Zero : Road to Eden, l’excellent Prey. Jusqu’à 17 heures, c’est un autre très bon jeu qui est offert : Control.

Cependant ce don n’est pas inédit, puisque la plate-forme avait déjà accordé le jeu Remedy Entertainment un peu plus tôt cette année, en juin. Si vous étiez passé à côté à l’époque, vous avez ainsi droit à une seconde chance. Par ailleurs, d’après les rumeurs, les prochains jeux gratuits sur l’Epic Games Store seront Mages of Mystralia (du 27 décembre au 28 décembre) ; Moving Out (du 28 décembre au 29 décembre) ; Salt and Sanctuary (du 29 décembre au 30 décembre). Le dernier titre offert reste mystérieux pour le moment.

Ray tracing et DLSS

Control est sorti en août 2019. « Lauréat de plus de 80 prix et récompenses, Control est un jeu d’action-aventure à la 3ème personne qui vous tiendra en haleine ». Voici le topo : « Une présence maléfique a envahi le Bureau Fédéral de Contrôle… Vous seul pouvez l’arrêter. Prenez possession du monde mystérieux qui vous entoure pour vaincre cet ennemi implacable. Le confinement a été brisé, l’humanité est en danger. Reprendrez-vous le contrôle ? ».

Pour la partie technique, le jeu prend en charge le ray tracing et le NVIDIA DLSS. Vous pouvez consulter un test complet des performances réalisé pas nos confrères de Cowcotland. Au-delà de ces technologies, le soft jouit d’un moteur (Northlight Engine) d’excellente facture qui, chose rare de nos jours, propose des décors partiellement destructibles.

La configuration minimale préconise un processeur Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X ; 8 Go de RAM.

Pour profiter de Control dans de meilleures conditions, tablez au moins sur un processeur Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD / GeForce RTX 2060 pour le ray tracing ; 16 Go de RAM. Le titre occupe 42 Go d’espace disque.

Enfin, notez que Control est également jouable par le biais du GeForce Now.