L’Epic Games Store offre Watch Dogs et The Stanley Parable

En cette période de confinement, jouer à des jeux vidéo est un bon moyen de s’occuper. Dans le cas où votre ludothèque ne serait pas très fournie, l’Epic Games Store offre deux titres jusqu’à vendredi prochain : Watch Dogs et The Stanley Parable. D’ailleurs, si vous préférez le sport, n’oubliez pas que Football Manager 2020 est jouable gratuitement jusqu’au 25 mars.

Édité par Ubisoft, Watch Dogs est un GTA-like sorti en 2014 dans lequel vous incarnez un hacker. The Stanley Parable, édité par Galactic Cafe, date quant à lui de 2013. Selon le descriptif, « The Stanley Parable est un jeu d’exploration à la première personne. Vous incarnerez Stanley, et vous n’incarnerez pas Stanley ; vous suivrez une histoire, et vous ne suivrez pas une histoire ; vous aurez le choix, et vous n’aurez pas le choix ».

Les hacks de Watch Dogs sont-ils possibles en vrai ?

Les configurations

Les deux softs coûtent 30 et 12 euros respectivement en temps normal. Pour les configurations minimales nécessaires, Watch Dogs impose un processeur Intel Core2 Quad Q8400 à 2,66 GHz ou un AMD Phenom II X4 940 à 3 GHz, un GPU avec 1 Go de VRAM compatible DirectX 11 avec les Shader Model 5.0 ou supérieurs, 6 Go de mémoire et 25 Go d’espace disque. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre dossier complet sur les performances de Watch Dogs.

The Santley Parable est très peu gourmand. Le titre se satisfait d’un processeur Dual Core 2,0 ou AMD 64X2 à 3 GHz, d’une carte graphique avec 128 Mo de VRAM compatible DirectX 9, de 2 Go de RAM et de 3 Go d’espace disque.