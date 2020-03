L’Epic Games Store offre World War Z, Figment et Tormentor x Punisher

Voici une nouvelle fournée de jeux gratuits, cette fois en provenance de l’Epic Games Store. La plateforme met d’ailleurs les petits plats dans les grands puisqu’elle offre trois titres. À savoir World War Z, Figment et Tormentor x Punisher.

Sorti en avril 2019 et développé par Saber Interactive, World War Z est un TPS coopératif. Quatre joueurs doivent se rendre d’un point A à un point B en survivant aux vagues de zombies, à la manière d’un Left 4 Dead. Figment date de septembre 2017. Développé par Bedtime Digital Game, il s’agit d’un jeu d’action-aventure et de réflexion dans un univers fantastique. Enfin, également sorti en 2017 et développé par E-Studio, Tormentor x Punisher est un jeu d’action dans lequel il faut tuer des démons. Principale caractéristique : chaque coup est fatal, autant pour vos ennemis que pour vous. En temps normal, les titres coûtent 35, 20 et 8 euros respectivement.

Les configurations

Vous pouvez récupérer vos copies à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 avril. Pour les configurations minimales requises, World War Z est le plus exigeant. Il impose un processeur Core i3-3220 / AMD A10-5700, une carte graphique GTX 650 Ti / Intel 630 / Radeon HD 5870 et 8 Go de mémoire. Comptez 35 Go d’espace disque.

Un processeur Intel Core i5 4670T à 2,3 GHz / AMD FX 8370E à 3,3 GHz, une carte NVIDIA GeForce GTX 480 / GeForce GTX 580M / AMD Radeon R7-265 et 8 Go de mémoire suffisent pour Figment. L’espace disque nécessaire est de 3 Go.

Pour Tormentor x Punisher, un Dual Core, une GeForce 7600 GT (256 Mo) / Intel HD Graphics 4400 (partagée) / Radeon X1600 XT (256 Mo), 2 Go de RAM font l’affaire. En outre, le jeu n’est pas très volumineux avec 500 Mo d’espace disque requis.