L’Epic Games Store vous invite à affronter les dieux dans Gods Will Fall

En 2022, l’Epic Games Store n’a pas pris la mauvaise résolution de ne plus octroyer régulièrement des jeux. Chaque jeudi à 17 heures, la plateforme renouvelle son offre en proposant souvent un titre, parfois deux. En ce moment, elle donne le jeu Gods Will Fall.

Développé par Clever Beans et édité par Deep Silver, c’est un jeu d’action / aventure paru il y a un an, en janvier 2021. Voici comment il se définit : « […] Le règne sadique des dieux sur l’humanité dure depuis des millénaires. Assoiffés de cruauté et de souffrance, ils s’assurent la dévotion aveugle de chaque homme, femme et enfant en leur faisant prêter un serment de fidélité. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux risquent de mourir dans d’atroces souffrances.

Rejoignez une bande de guerriers intrépides prêts à tout pour briser l’emprise impitoyable des dieux sur l’humanité. Chaque homme et chaque femme capable de manier l’épée et las du règne cruel des dieux sera appelé à rejoindre votre clan de 8 survivants celtiques et à se soulever pour affronter les légions d’horribles bêtes et de sbires qui fourmillent dans chacun des royaumes infernaux des dieux. »

Des exigences matérielles modérées

Si cette proposition vous intéresse, vous n’aurez pas besoin d’un PC très puissant pour sauver l’humanité. La configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i5 (de quelle génération, nous l’ignorons), ou équivalent AMD ; une carte graphique NVIDIA GTX 460 ou AMD équivalente ; 8 Go de RAM. Nous retrouvons toujours un Core i5 dans la configuration recommandée, mais cette fois associé à une carte graphique NVIDIA GTX 660 ou AMD équivalente. Le jeu occupe 7 Go d’espace disque.

Vous avez jusqu’au 13 janvier prochain pour récupérer une copie gratuite de Gods Will Fall sur l’Epic Games Store. Le titre coûte habituellement 25 euros.