Les APU Renoir offrent une faible latence mémoire

TecLab est décidément bien actif ces derniers jours. Après avoir confronté le Ryzen 5 3600XT à l’Intel Core i5-10400 sur plusieurs jeux, il nous propose un aperçu du Ryzen 7 4700GE, un APU Renoir d’AMD. Selon de précédentes informations, ce modèle embarque 8 cœurs / 16 threads et a des fréquences de 3,6 GHz (base) et 4,45 GHz (Boost). La puce présentée atteint 4,3 GHz. Elle offrirait des latences mémoire nettement plus faibles que les processeurs Matisse.

La raison proviendrait de sa plus faible quantité de mémoire cache L3, limitée à 8 Mo, soit 4 Mo par CCX contre 16 Mo par CCX pour les puces Matisse. Naturellement, la conception multi-puces, MCM, et l’interconnexion entre deux CCX induit de la latence au sein du chiplet (CCD). Moins « chargées », les puces Renoir bénéficierait d’une interconnexion plus rapide. Résultat : une latence de seulement 47,6 ns avec de la mémoire DDR4-4233 en dual channel.

AMD : les Ryzen 4000 sont prêts

Entre 60 et 70 ns pour un Ryzen 9 3900X

La carte mère utilisée par TecLab est un modèle Asus ROG Crosshair VIII Impact X570. À titre comparatif, un Ryzen 9 3900X offre des latences mémoire comprises entre 60 et 70 ns.

Par ailleurs, une précédente fuite indiquait que les APU Renoir géreraient jusqu’à 24 lignes PCIe. Ils prendraient ainsi en charge le PCIe x16. Une belle avancée puisque les APU de générations précédentes, Picasso et Raven Ridge, se limitent à du PEG x8.

Source : TecLab