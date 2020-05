Les cartes mères A520 arriveraient en septembre

Décidément, la rentrée de septembre 2020 s’annonce chargée. Outre les GPU Big Navi d’AMD et Ampere de NVIDIA, les Ryzen 4000 Vermeer pourraient aussi débarquer à cette période. Et apparemment, cela coïnciderait également avec la sortie des cartes mères A520.

C’est l’hypothèse émise par le DigiTimes. Elle s’appuie sur des sources au sein d’ASMedia, fournisseur des chipsets B550 et A520. Si elle s’avère exacte, ce serait une bonne nouvelle pour les consommateurs. Ils n’auraient pas à attendre plusieurs mois pour acquérir une carte mère peu onéreuse, le chipset A520 étant plus accessible que le X570 et le B550.

Les APU Renoir feraient l’impasse sur le PCIe 4.0

Quid du PCIe 4.0 ?

En revanche, on ignore pour l’instant si les cartes mères A520 proposeront du PCIe 4.0. La balance penche plutôt vers du côté du non, mais on espère se tromper. Par ailleurs, rappelons qu’AMD a récemment rétropédalé au sujet du support des processeurs Zen3. Initialement, l’entreprise envisageait de le limiter aux cartes mères B550 et X570. On sait désormais que la prise en charge inclut les cartes mères B450 et X470. En ce qui concerne les cartes mères B550, après plusieurs mois d’attente, elles arriveront le 16 juin. Le choix s’annonce vaste. Une liste divulguée en début de semaine a en effet dévoilé les noms de 55 cartes mères B550 chez ASRock, Gigabyte, MSI ou encore Asus.

Enfin, le DigiTimes mentionne également les chipsets série 600. Les livraisons sont prévues avant la fin d’année.

Un Ryzen 4000 à 16 cœurs flashé à 4,6 GHz