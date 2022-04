Les coefficients multiplicateurs des Duron et TBird définitivement bloqués ?

Selon une lettre d’AMD, le fondeur aurait bloqué le coefficient multiplicateur de ses processeurs TBird et Duron au niveau du CPU lui même (comme pour les PIII), de sorte qu’il ne soit pas modifiable même avec les cartes mères socket A telle que l’Asus A7V (qui, pour rappel, étaient censées pouvoir le faire).

La raison invoquée ? Le vente de CPU overclockés et remarqués par les distributeurs mal intentionnés, la possibilité de modifier le coefficient multiplicateur via la carte mère rendant l’opération bien plus facile. Une mauvaise nouvelle pour les overclockeurs donc, mais aucun test n’a encore été fait.