Les configurations pour la bêta fermée de Battlefield 2042

Entre le 12 août et le 15 août, Electronics Arts et DICE organisent une bêta fermée, officiellement qualifiée de test technique, pour Battlefield 2042. En principe, pas grand-chose ne doit fuiter de cet évènement, mais l’un des participants a déjà communiqué ce qu’il prétend être les exigences matérielles imposées pour prendre part au conflit derrière son PC. Ce ne sont pas les configurations finales du jeu, mais elles donnent déjà un aperçu des exigences du FPS.

La configuration minimale pour ce test technique de Battlefield 2042 est la suivante :

OS: 64-bit Windows 10

Processeur : AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 560 / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

La configuration recommandée :

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 4790

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce RTX 2060

À ce stade, le ticket d’entrée reste relativement accessible. Ces exigences sont bien sûr susceptibles d’évoluer après ce test technique.

Une bêta ouverte en septembre

La bêta ouverte pour Battlefield 2042 est prévue en septembre prochain. Le titre sortira officiellement le 22 octobre prochain. Pour les détenteurs de cartes graphiques RTX, il supportera le DLSS et NVIDIA Reflex dès son lancement.

À propos du contenu, le jeu de DICE proposera 7 cartes : Orbital (Kourou, Guyane française), Sablier (Doha, Qatar), Kaléidoscope (Songdo, Corée du Sud), Manifeste (Pulau Brani, Singapour), Décharge (Alang, Inde), Rupture (Terre de la Reine-Maud, Antarctique), Renouveau (Désert Arabique, Égypte). Il autorisera des affrontements rassemblant jusqu’à 128 joueurs.

Enfin, il permettra aussi de jouer sur des cartes issues des précédents opus via Battlefield Portal. Selon EA, cette plateforme proposera « des versions réinventées des grands classiques Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 et Battlefield 3 » à découvrir ou redécouvrir « avec l’arsenal moderne et le contenu de Battlefield 2042 ».

Source : Reddit via DSOGaming