Les Core i9-10900K et i5-10600K déballés

En Asie, certains testeurs ont déjà reçu leurs exemplaires de processeurs Comet Lake-S. Heureusement, ils ne gardent pas ça pour eux, et dévoilent quelques photos des puces.

On doit ces images au site Xfastest. Les deux modèles ici présentés sont les Core i9-10900K et i5-10600K. Le premier est le porte-étendard de la gamme. Il embarque 10 cœurs / 20 threads, pour une fréquence maximale sur tous ses cœurs de 4,9 GHz. Cependant, il est possible de le faire monter à 5,4 GHz sur ses 10 cœurs. Plus modeste, le Core i5-10600K s’arme de 6 cœurs / 12 threads.

Le Core i5-10400 fait ses preuves sur Cinebench, GTA V et Assassin’s Creed Odyssey

Encore quelques jours à patienter

On le savait déjà, mais les Core i9 bénéficient d’un nouveau packaging, plus sage que celui du Core i9-9900K. Xfastest partage également des clichés des puces hors de leur boîte. Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines avant de pouvoir procéder à un tel déballage chez soi, puisque les Comet Lake-S n’arriveront que fin mai / début juin.