Les dissipateurs CPU LGA115x seront bien compatibles avec le LGA1200

Intel doit présenter ses prochains processeurs, les Comet Lake-S, à la fin du mois. Des cartes mères Z490 dotées d’un nouveau socket, le LGA1200, accompagneront leur sortie. Mais en fin d’année dernière, des fuites suggéraient que les dissipateurs CPU LGA115x seraient compatibles avec ce socket LGA1200. Noctua vient de confirmer cette information.

L’entreprise indique en effet que la plupart de ses dissipateurs CPU LGA115x, tels que LGA1151, LGA1150, LGA1155 et LGA1156 s’adaptent aux cartes mères LGA1200 nativement. La liste est la suivante : le NH-C12P SE14, le NH-C14, le NH-C14S, le NH-D15, le NH-D15 chromax.black, NH-D15S, NH-D14, NH-L12, NH-L12S, NH-L9i, NH-L9i chromax.black, NH-L9x65, NH-U14S, NH-U12A, NH-U12S, NH-U12S chromax.black, NH-U12P SE2, NH-U9S, NH-D9L, et NH-U9B SE2.

Un kit de mise à niveau NM-i115x parfois nécessaire

Certains modèles nécessiteront un kit de mise à niveau NM-i115x proposé gratuitement par l’entreprise : NH-C12P, NH-D15 SE-AM4, NH-L9x65 SE-AM4, NH-U12, NH-U12F, NH-U12P, NH-U12P SE1366, NH-U12S SE-AM4, NH-U9, NH-U9F, NH-U9B. D’autres dissipateurs seront compatibles via le kit. Toutefois, ils ne sont pas éligibles à l’offre de kit de mise à niveau NM-i115x gratuite. Cela concerne les NH-U12DO (sauf variante A3), NH-U12DX, NH-U12DX 1366, NH-U12DX i4, NH-U9DX i4, NH-U9DX 1366, NH-U9DO (sauf variante A3). Enfin, certains ventirads ne sont tout simplement pas du tout pris en charge, kit ou non : NH-U14S TR4-SP3, NH-U12S TR4-SP3, NH-U9 TR4-SP3, NH-U12DO A3, NH-U9 DO A3, NH-L9a, NH-L9a-AM4, NH-L9a-AM4 chromax.black.

Source : Noctua