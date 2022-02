Les écouteurs Echo Buds 2e génération sont en précommande à moins de 80 €

Alors qu’ils ne sont pas encore en vente, les Echo Buds 2ème génération bénéficient déjà d’une remise de 40 €. En effet, dès maintenant, vous pouvez effectuer votre précommande chez Amazon et payer 79,99 € au lieu de 119,99 €.

Les Echo Buds 2e gen bénéficient déjà d’une remise pour la précommande

A une semaine de la sortie, soit le 24 février, les écouteurs Echo Buds 2ème générations sont déjà en promotion chez Amazon. En effet, si vous faites votre précommande maintenant, vous obtiendrez une remise de 33 % et ainsi vous payerez 79,99 € au lieu de 119,99 €. Bonne nouvelle supplémentaire, la remise s’applique sur les deux coloris : en noir ou en blanc, à vous de faire votre choix.

Pour ce tarif, les points positifs sont nombreux. Ils sont confortables avec un design élégant et ils disposent également du Bluetooth 5.0 ainsi que l’option suppression active du bruit. Côté autonomie, vous pourrez les utiliser jusqu’à 5 heures et jusqu’à 15 heures grâce au boitier de recharge. Pour les plus gourmands, sachez qu’une charge rapide est égale à 15 minutes pour 2 heures d’écoute.

Ils sont compatibles avec l’iOS et Android et ils sont utilisables directement avec les assistants intelligents, Alexa, Siri et l’Assistant Google. Quatre paires d’embouts, 2 paires d’ailettes et un câble USB-C seront livrés avec les écouteurs.