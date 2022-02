Les écouteurs Lenovo LP40 passent à 9,95 €

Si vous avez envie de tester des écouteurs sans fil mais que votre budget est trop bas pour des écouteurs haut de gamme, voici un bon plan pour vous. Affichés au prix de départ à 45 €, ils sont à un prix incroyable chez Aliexpress, soit à 9,95 € seulement.

Les Lenovo LP40 chutent à moins de 10 €

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez acheter des écouteurs sans fil avec le boitier de recharge pour un prix ne dépassant pas les 10 €. Chez Aliexpress, c’est possible puisque les écouteurs Lenovo LP40 sont à un prix défiant toute concurrence de 9,95 €. Pour ce tarif, voici plus de détails sur le produit que vous allez pouvoir acheter tout de suite.

Si le tarif est bas, les avantages eux sont élevés. Les écouteurs sont légers, le boitier de recharge est compact et très pratique à glisser dans votre sac et le son est en plus de qualité. Autre bonne nouvelle, ils sont résistants à l’eau et à la transpiration, ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.0 et ils offrent une autonomie correcte qui vous permettra de partir en toute sécurité pendant plusieurs heures. Bien évidemment, en les glissant tout simplement dans le boitier vous pourrez les recharger complètement en seulement 1.5 heure.