Les GPU Navy Flounder et Sienna Cichlid refont une apparition : 40 et 80 unités de calcul

Bus mémoire de 192 bits pour le premier, 256 bits pour le second.

Pour désigner les GPU de ses prochaines cartes RX 6000, qui seront dévoilées le 28 octobre prochain, AMD utilise des noms de code, notamment Sienna Cichlid et Navy Flounder. Le premier désigne probablement le GPU Big Navi (Navi 21) de la RX 6900 et le deuxième, sans doute le GPU Navi 22 ou 23 qui équipera la remplaçante de la RX 5500 XT. On a de nouvelles informations à leur sujet.

Sur Reddit, un utilisateur a découvert des données dans la mise à jour du ROCm (Radeon open computer). Elles mentionnent 80 unités de calcul (CU) pour Navi 21 (Sienna Cichlid) et un bus mémoire de 256 bits. Pour Navy Flounder, il est question de 40 unités de calcul et d’un bus mémoire de 192 bits.

AMD : 16 Go de VRAM pour la RX 6900, 12 Go pour la RX 6800 ?

Comparaison avec les anciens GPU Navi

L’utilisateur de Reddit a rassemblé toutes les informations dans le tableau ci-dessous.