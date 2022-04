Les jeux Postal 1 et 2 offerts sur la plateforme GOG

La plateforme de distribution numérique propose Postal et Postal² en téléchargement gratuit, et sans DRM.

Crédit : GOG

Comme c’est le cas régulièrement, le site GOG propose deux jeux à récupérer gratuitement : Postal et Postal². Rappelons que GOG est une plateforme de distribution numérique de jeux vidéo qui présente la particularité de ne pas intégrer de DRM.

Postal/Postal², des jeux violents d’une autre époque

Les deux titres offerts ne sont pas de première jeunesse (Postal est sorti en 1997 et sa suite en 2003), mais ces FPS restent des titres majeurs de l’histoire des jeux vidéo. Le joueur y incarne un marginal à tendance hystérique dans la ville imaginaire de Paradise, en Arizona. Particulièrement violents, ces deux épisodes de Postal ont été à l’époque de leur sortie censurés voire interdits dans certains pays. Il faut dire que les développeurs n’y ont pas été de main morte, poussant régulièrement le joueur à faire usage de la violence voire à tuer des habitants.

Etant donnée leur âge, Postal et Postal 2 demandent une configuration très raisonnable pour fonctionner. Postal se contente ainsi d’un processeur à 1,4 GHz ou plus rapide, de 512 Mo de mémoire vive et d’une carte graphique compatible DirectX 9.0c (sic). Postal² est « un peu plus exigeant » puisqu’il demande un processeur cadencé à 1,5 GHz ou plus, le reste des recommandations étant identiques à Postal.

Bref, si vous voulez passer du temps sur ces titres iconiques, c’est sur la plateforme GOG que ça se passe. Attention, vous n’avez que jusqu’à demain soir pour en profiter.