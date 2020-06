Les nouveaux SSD IronWolf spécialement conçus pour les NAS : endurance, résistance et rapidité !

Seagate présentait il y a quelques mois une gamme de disques SSD dédiée au stockage en réseau spécifiquement optimisés pour NAS. Au format 2,5 pouces, dotés d’une interface SATA 6Gb/s et de mémoire flash NAND de type TLC 3D, les IronWolf 110 sont disponibles en cinq capacités de stockage différentes : 240 Go, 480 Go, 960 Go, 1,9 To et 3,8 To.

Le fabricant américain vient très récemment d’annoncer la disponibilité de quatre modèles IronWolf 510 qui viennent compléter cette gamme. Dédiés aux NAS, ils sont dotés d’un format PCIe et d’une interface NVMe 1.3 et disponibles avec des capacités de 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1,92 To.

Pour plus d’endurance, de résistance et de rapidité

Plus particulièrement dédiés aux PME et aux professionnels de la création, comme les modèles de la gamme 110, les IronWolf 510 offrent de nombreux autres avantages. Ils permettent, d’abord, de tirer profit de la puissance de la mémoire cache multiniveau du SSD afin d’améliorer le processus de chargement dans les environnements multi-utilisateurs fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

Ils sont également très endurants avec une capacité maximale d’écriture de disque par jour de 1 DWPD, ce qui signifie qu’il est possible, quotidiennement, d’effacer puis de réécrire la totalité des données enregistrées, jusqu’au maximum de sa capacité de stockage, sans altérer la durée de vie du SSD.

Il offre par ailleurs des performances exceptionnelles dans les environnements multi-utilisateurs avec des vitesses de mise en mémoire cache pouvant atteindre 3 150 Mo/s, et même 3 Go/s sur les systèmes compatibles NVMe. Les temps de latence et d’interruption sont quant à eux réduits au minimum.

Capacité 1,92 To 960 Go 480 Go 240 Go Performances Lectures séquentielles en

continu (Mo/s), 128 Ko QD32 3 150 3 150 2 650 2 450 Écritures séquentielles en

continu (Mo/s), 128 Ko QD321 850 1 000 600 290 Lectures aléatoires (IOPS)

(QD32T4)1 270 000 345 000 193 000 100 000 Écritures aléatoires (IOPS)

(QD32T4)1 25 000 28 000 20 000 12 000 Lectures aléatoires (IOPS)

(QD32T8)1 290 000 380 000 199 000 100 000 Écritures aléatoires (IOPS)

(QD32T8)1 27 000 29 000 21 000 13 000 Endurance/Fiabilité Total d’octets en écriture (To) 3 500 1 750 875 435 Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E16 1 par 10E16 1 par 10E16 1 par 10E16 Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Garantie limitée (années) 5 5 5 5

Les SSD IronWolf 110 et 510 sont équipés du firmware AgileArray qui permet d’optimiser le boîtier NAS lorsqu’il est très sollicité en environnement multi-utilisateur. Le SSD IronWolf 110 bénéficie également de la technologie DuraWrite qui permet d’augmenter considérablement leur fiabilité et leurs performances.

SSD pour NAS : quels bénéfices en attendre ?

Les nombreux avantages de la technologie SSD, au regard des disques durs classiques à plateaux, sont désormais connus de tous : performances revues à la hausse, fiabilité et durée de vie supérieure, résistance aux chocs et aux vibrations, absence de nuisance sonore, etc. S’il est installé dans un NAS, le seul bruit audible est par conséquent celui du ou des ventilateurs du boîtier. Ils sont plus économes en énergie (gain d’environ 60 % comparé à un disque dur de 3,5 pouces classique).

Une garantie d’évolutivité

Un des principaux avantages proposés par les gammes de SSD IronWolf 110 et IronWolf 510 est leur versatilité et les possibilités d’évolution qu’ils offrent. Selon le type d’utilisation à laquelle il sera destiné, et aux besoins des utilisateurs, le système de stockage en réseau NAS pourra être 100 % Flash (composé uniquement de SSD 2,5 pouces) pour des performances optimales et un encombrement relativement réduit ou mixte s’il est également équipé de disques HDD classiques. Cette dernière possibilité permettant de maximiser la capacité de stockage pour un coût de revient inférieur, tout en optimisant les performances et sa taille du système.

Sécurité des données garantie

Les SSD IronWolf 110 et 510 sont livrés avec IronWolf Health Management, un logiciel embarqué d’analyse et de récupération de données parmi les plus complets et les plus efficaces disponible actuellement. Il est compatible avec les principales marques de NAS (Qnap, Asustor, Qsan, Terra Master et Thecus) et permet de surveiller l’état des SSD durant toute leur durée d’exploitation afin d’intervenir de manière proactive par sauvegarde des données si le système juge qu’il y a un risque pour celles-ci.