Les PC Portables MSI Alpha 15 et Alpha 17 passent aux Ryzen 4000

Peu de temps après la mise à jour de ses PC portables Modern 14 avec des processeurs AMD Ryzen 4000, MSI accorde le même traitement à ses modèles Alpha 15 et 17. En revanche, ceux-là montent jusqu’au Ryzen 7 4800H, un 8 cœurs / 16 threads avec un TDP de 45W qui affiche des fréquences de 4,2 et 2,9 GHz (Boost / Base). Une puce que l’entreprise XPG avait pourtant du mal à obtenir début août. MSI n’est donc apparemment pas confronté aux mêmes soucis d’approvisionnement.

Outre le processeur AMD Ryzen 7 4800H, les ordinateurs portables s’équipent d’une carte AMD Radeon RX 5600M avec 6 Go de mémoire GDDR6.

Deux emplacements mémoire

Par ailleurs, les machines embarquent un écran IPS avec une définition Full HD. Il offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz en plus d’être compatible FreeSync Premium. Enfin, à l’inverse du Modern 14 susmentionné qui ne propose qu’un seul emplacement mémoire, les PC et Alpha 15 et 17 bénéficient pour leur part de deux slots mémoire. Ils peuvent ainsi accueillir jusqu’à 64 Go. MSI n’a pas précisé les tarifs.