Les PC portables MSI passent dans une autre dimension avec les CPU Intel Alder Lake

Marque référence dans le secteur des équipements informatiques gaming et professionnels, MSI a lancé de nouveaux PC portables équipés pour le jeu vidéo et la création de contenus. Encore plus performants et innovants, ils promettent une expérience de jeu et des performances premium pour les utilisateurs exigeants.

Pour l’arrivée de la 12e génération de processeurs Intel, MSI a lancé la certification Meta-Ready. Tout ordinateur arborant ce logo est équipé au minimum d’un processeur Intel Core i7 série H de 12e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Le consommateur est ainsi assuré d’acquérir une machine suffisamment puissante pour le gaming, le metaverse, les tâches de productivité ou encore la création de contenus.

Les processeurs Alder Lake font la différence

Les nouveaux modèles de PC portables de MSI affichent des performances CPU entre 30 à 45% supérieures à celles de leurs prédécesseurs. Un accomplissement rendu possible par l’intégration des tout derniers processeurs d’Intel, les fameux Alder Lake de 12e génération gravés dans une finesse de 10nm. Bien sûr, MSI embarque des CPU Intel de la série H, la plus performante, dans ses ordinateurs pour gamers et créateurs.

Les processeurs Alder Lake se démarquent par l’utilisation d’un procédé qui contribue à l’amélioration des performances, mais aussi de l’autonomie des PC portables. UN tour de force obtenu par leur conception hybride, avec des cœurs P-Core de hautes performances pour les processus lourds comme le jeu vidéo, accompagnés de cœurs basse consommation E-Core pour les tâches moins gourmandes en ressources. Les cœurs les plus puissants peuvent ainsi se concentrer exclusivement sur les opérations les plus compliquées à traiter sans allouer de ressources aux processus mineurs.

MSI Raider GE76 : le PC portable gaming qui en met plein la vue

Avec son design futuriste et son clavier SteelSeries à rétroéclairage LED RGB personnalisable touche par touche, le laptop MSI Raider GE76 ne va pas laisser insensible les amateurs de hardware esthétique. Et sa conception satisfera autant les gamers de haut niveau que ceux qui ont besoin d’une puissance de calcul élevée dans le cadre de leur activité (d’autant qu’il est livré avec Windows 11 Professionnel préinstallé).

Son grand écran IPS de 17,3 pouces est bien mis en valeur par des bordures très fines favorisant l’immersion en jeu, alors que le taux de rafraîchissement de 360 Hz garantit une fluidité de l’action à toute épreuve, notamment sur les jeux compétitifs. Et si l’ordinateur dispose d’une connectivité Bluetooth et d’un port jack audio pour connecter un casque ou des écouteurs, il compte aussi sur un système son intégré composé de deux haut-parleurs et de deux caissons de basses Duo Wave.

Le MSI Raider GE76 est capable de faire tourner n’importe quel jeu en qualité ultra grâce à la combinaison du CPU Intel Core i7-12700H et du GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dans sa version avec 8 Go de mémoire vive. Si on ajoute 32 Go de RAM (extensible jusqu’à 64 Go) et 1 To de stockage SSD NVMe PCIe Gen4x4, ce PC portable gaming promet un niveau de performances très élevé pour n’importe quelle tâche.

La connectique est très fournie avec un port HDMI 2.1 supportant la 4K à 120 Hz et la 8K à 60 Hz, une prise USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, une prise USB 3.2 Gen2 Type-A, deux prises USB 3.2 Gen 1 Type-A et un port Thunderbolt 4. MSI a aussi mis le paquet sur les débits et la stabilité de la connexion à internet avec un port Ethernet compatible 2,5 Gbps et le support du Wi-Fi 6E, le dernier standard sans fil.

Avec une telle fiche technique, le MSI Raider GE76 ne sert pas qu’à jouer, mais aussi à travailler : rendu 3D, conception graphique, rendu vidéo, votre productivité va être décuplée avec une telle puissance de calcul. Surtout que bon nombre de fonctions très pratiques viennent vous faciliter la vie. Il est possible d’utiliser une tablette comme second écran pour disposer d’un affichage supplémentaire. Vous pouvez retrouver vos photos plus efficacement avec le Smart Image Finder, qui a recours à l’IA pour rechercher les clichés dont vous avez besoin à l’aide de mots-clés. Les modes d’utilisation prédéfinis sont aussi très commodes pour basculer d’un profil de performances avant tout à un profil qui privilégie l’autonomie, ou bien le silence de la machine.



MSI Stealth GS77 : l’ordinateur portable à la carte

Si vous savez précisément de quels composants vous avez besoin et que vous ne souhaitez pas vous voir imposer une configuration immuable sur votre PC portable gaming, le MSI Stealth GS77 devrait vous faire de l’œil et couvre un large éventail de budgets. Sur cette référence, la marque propose un processeur Intel de 12e génération jusqu’à i9, soit le top de ce qui se fait actuellement en matière de CPU.

L’ordinateur peut embarquer une carte graphique à partir de la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jusqu’à la RTX 3080 Ti, en passant par la RTX 3080. Si l’écran IPS offre toujours une belle diagonale de 17,3 pouces, l’utilisateur a là aussi le choix entre plusieurs possibilités d’équilibrage entre définition et fréquence de rafraîchissement : Full HD à 360 Hz, QHD à 240 Hz ou 4K à 120 Hz, c’est à vous de décider.

Le MSI Stealth GS77 brille aussi par son design en parvenant à conserver une épaisseur maîtrisée, inférieure à 21 mm. Ce qui n’a pas empêché le constructeur d’agrandir la surface du pavé tactile (qui abrite le lecteur d’empreintes digitales) et des touches pour une frappe précise et une expérience confortable, ou d’incorporer pas moins de six haut-parleurs au PC.

Grâce au MSI Center, l’utilisateur peut paramétrer simplement son ordinateur et accéder à des fonctionnalités avancées. Par exemple, le Gaming Mode améliore les paramètres des jeux en un seul clic, évitant de faire des allers-retours dans les réglages chaque fois que l’on change de jeu. On retrouve aussi une option pour éliminer les bruits externes indésirables (tapotement sur le clavier, bruits ambiants), ou un mode Smart Priority se basant sur l’intelligence artificielle qui permet d’allouer l’essentiel des ressources aux applications les plus importantes afin de gagner en performances, et donc de générer des rendus plus rapidement dans les logiciels de créativité.



MSI Pulse GL76 et GL66 : une conception époustouflante

Imaginés en collaboration avec le designer 3D Maarten Verhoeven, les MSI Pulse GL76 et GL66 semblent tout droit sortis d’une œuvre de fiction, entre couleur gris titane et des lignes qui laissent deviner une inspiration tirée de l’armure d’un combattant du futur. Le clavier gaming à rétroéclairage LED RGB finit de transformer le produit en véritable pièce de collection.

Avec un processeur Intel Core i7 ou i9 de série H et de 12e génération selon le modèle choisi et une carte graphique RTX 3060 ou 3070 couplés à un stockage SSD, ces PC portables sont taillés pour le jeu vidéo, et peuvent même servir pour de la retouche photo ou du montage vidéo. La technologie Cooler Boost 5 améliore le flux d’air de 5%, et donc le refroidissement de la machine, alors même que MSI a réussi à réduire la taille des parois de l’ordre de 33%.

Le Pulse GL66 adopte un format plus compact avec son écran de 15,6 pouces, contre 17,3 pouces pour le Pulse GL76. Le premier préfère une définition 1440p plus élevée pour une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, alors que le second mise sur une fluidité de 360 Hz pour une qualité 1080p. Par ailleurs, MSI inclut dans ses ordinateurs portables des fonctions exclusives qui peuvent être utiles aussi bien pour la pratique du jeu vidéo que pour la création de contenus. C’est le cas de la technologie True Color, qui offre plusieurs modes d’affichage de couleurs en fonction des besoins, un atout indéniable pour les professionnels de l’image. Pour les joueurs, un système intelligent de captures d’écran et de captures vidéo en jeu donne la possibilité d’immortaliser les meilleurs moments de vos parties.