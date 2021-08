Les Pixel 6 de Google s’armeront d’un SoC Tensor conçu en interne

Une puce pensée « pour l’IA et le ML » selon Google, qui met l’accent sur la photographie et la reconnaissance vocale.

Google a donné avec un peu d’avance certaines spécifications de ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro attendus à l’automne. La société indique qu’ils s’arment d’un SoC développé en interne et baptisé Google Tensor. Selon l’entreprise, cette puce améliorera les performances IA de ses futurs smartphones.

Google explique son ambition ainsi : « Tensor a été conçu pour répondre à la façon dont les gens utilisent leurs téléphones aujourd’hui et comment ils les utiliseront à l’avenir. Comme de plus en plus de fonctionnalités sont alimentées par l’IA et le ML, il ne s’agit pas simplement d’ajouter plus de ressources informatiques, mais d’utiliser l’apprentissage machine pour débloquer des expériences spécifiques pour les utilisateurs de Pixel ».

Plus de détails techniques dans les prochains mois

En pratique, le géant de Mountain View argue que ce SoC améliorera notamment la qualité des photos et la reconnaissance vocale : « Vous le verrez dans tout, du système de caméra complètement remanié à la reconnaissance vocale et bien plus encore. Que vous essayiez de capturer cette photo de famille lorsque vos enfants ne veulent pas rester immobiles, ou de communiquer avec un proche dans une autre langue, Pixel sera là – et il sera plus utile que jamais ». La firme met également l’accent sur la sécurité matérielle. Elle promet que ses Pixel 6 auront « le plus grand nombre de couches de sécurité matérielle » de tous les smartphones.

Vous le constatez, sur un plan technique, cette annonce ne fournit aucun détail ; ce n’était pas sa visée et Google exprime son « impatience de partager plus d’informations sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro plus tard dans l’année ». Pour découvrir les spécifications techniques de ce SoC Tensor, il faudra donc patienter quelques semaines.

Source : Google