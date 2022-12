Les processeurs AMD EPYC 9004 s’invitent dans les solutions de serveurs de GIGABYTE

Référence sur le marché du matériel pour serveurs informatiques, GIGABYTE renouvelle fréquemment ses équipements afin de s’adapter aux nouvelles générations de processeurs et aux besoins de ses clients. Avec ses derniers produits, le fabricant met un point d’honneur à offrir ce qu’il se fait de mieux actuellement, se basant tout spécialement sur la famille de processeurs AMD EPYC 9004.

GIGABYTE G293-Z41, le serveur GPU le plus compact au monde

Le serveur G293-Z41 vient prendre la suite du modèle G292-Z44, l’un des best-sellers de GIGABYTE. Il reprend une partie de la fiche technique de son prédécesseur, mais en améliore plusieurs spécifications. La capacité de la mémoire est notamment plus importante, passant de 16 emplacements DIMM à 24. De plus, la mémoire DDR5 supporte une fréquence de 4 800 MHz.

Les sockets à double CPU (96 cœurs par socket) prennent en charge une puissance jusqu’à 240 W. Nous avons également à disposition quatre emplacements PCIe Gen5 à double GPU, pour un total de huit GPU pouvant être intégrés à la configuration, donc. En ce qui concerne le stockage, GIGABYTE met ici à disposition huit ports de 2,5”, aussi bien compatibles NVMe que SATA.

L’alimentation de ce dispositif pour serveur est confiée à une Dual 3000W (240V) 80 PLUS Titanium. Le G293-Z41 est la solution idéale pour un serveur nécessitant de nombreux et puissants GPU, car ce genre de système requiert une gestion de la densité entre espace et puissance particulière et optimisée. Les applications possibles relèvent du calcul intensif, de l’intelligence artificielle, du machine learning et du traitement parallèle haute performance.

GIGABYTE H273-Z82, le compromis entre puissance et stockage

Le H273-Z82 offre un espace 2U à 4 nœuds, dans lequel chaque nœud peut fonctionner et être géré indépendamment des autres. Il peut accueillir jusqu’à huit unités de CPU, chacune d’entre elles pouvant générer une puissance jusqu’à 400 W. GIGABYTE parvient à proposer un TDP aussi élevé grâce à une conception innovante et à une optimisation thermique avancée. Le serveur a été pensé pour que même en utilisant son système de refroidissement, le CPU soit capable de délivrer en continu ses plus hautes performances.

Pour cette série aussi, nous bénéficions d’une capacité de mémoire accrue, de 16 à 24 emplacements DIMM, pour une vitesse de 4800 MHz. Nous retrouvons deux slots d’extension pour carte réseau haut débit, ainsi que trois options pour le stockage : une pour un disque au format M.2 et deux pour des SSD utilisant une interface U.2 NVMe ou SATA 2,5″.

Les serveurs H273-Z82 sont hybrides et plutôt polyvalents. Leurs performances de nouvelle génération se prêtent bien au calcul haute performance, au stockage à définition logicielle, à la virtualisation, dans le cadre d’une ferme de rendu pour calculer le rendu d’images de synthèse et d’effets spéciaux pour la télévision et le cinéma, ou encore pour créer un réseau de diffusion de contenu.

GIGABYTE R163-Z32 et R283-Z92, pour un stockage hautement personnalisable

Les serveurs R163-Z32 et R283-Z92 mettent la configuration de stockage au cœur de l’expérience. Les deux modèles commercialisés par GIGABYTE peuvent être paramétrés avec différentes combinaisons de stockage, entre SATA/SAS et NVMe. Le R163-Z32 est une plateforme monoprocesseur 1U, alors que le R283-Z92 repose sur une plateforme double processeur 2U.

Avec son unique processeur, le R163-Z32 peut exécuter jusqu’à 12 disques SSD NVMe. Mieux pourvu, le R283-Z92 et ses deux sockets CPU peut prendre en charge jusqu’à 24 solutions de stockage. La majorité des emplacements est prévue pour des disques durs de 3,5”, mais les serveurs disposent aussi de quelques interfaces pour connecter un périphérique de stockage 2,5”.

Pour trouver un équilibre entre performances et coûts, les R163-Z32 et R283-Z92 permettent une configuration dans laquelle les disques NVMe sont remplacés par des disques de technologie SATA. Le grand principe de ces serveurs est leur modularité, offrant à leurs propriétaires un très large choix d’équipements compatibles, et donc de personnalisation.

Un point commun : les processeurs AMD EPYC 9004

Pour tous les serveurs que nous vous avons présentés, GIGABYTE s’appuie sur la nouvelle famille de processeurs AMD EPYC 9004, basée sur l’architecture Zen 4 et profitant d’un procédé de gravure en 5nm, qui améliore la densité de calcul ainsi que l’efficacité énergétique des CPU grâce à l’intégration de plus de transistors dans moins d’espace. Zen 4 est capable de prendre en charge jusqu’à 96 cœurs, ce qui permet au processeur de traiter plus de tâches en simultané, et donc d’accroitre sensiblement la vitesse et les performances.

La série AMD EPYC 9004, c’est aussi une interface en PCIe 5.0 octroyant de meilleurs débits et une plus grande bande-passante, une mémoire DDR5 plus véloce et avec jusqu’à 12 canaux pour atteindre jusqu’à 6 To par socket, et le support du protocole Compute Express Link (CXL) à des fins d’optimisation de l’exploitation et du partage des ressources de calcul et de mémoire.

