Les RTX 3060 Ti et RTX 3060 disponibles en précommandes en Chine

C’était un secret de polichinelle après l’enregistrement par Gigabyte de quatre références auprès de l’EEC : NVIDIA prépare des GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti. Cependant, on se demandait si l’entreprise n’avait pas revu ses plans pour ces références, comme pour les RTX 3080 et RTX 3070 chargées en VRAM. Il semblerait que non, avec l’ouverture de précommandes en Chine.

En effet, le revendeur Taobao mentionne des GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti. Les prix sont respectivement de 1 499 et 2 999 yuans (soit 224 et 447 dollars, 189 et 378 euros). Le lancement serait prévu pour le mois de novembre.

8 et 6 Go de mémoire GDDR6 ?

Malheureusement, la publication ne divulgue par les spécifications des deux cartes. Selon de précédentes informations, la RTX 3060 Ti utiliserait un GPU GA104, comme la RTX 3070, mais en GA104-200. Elle embarquerait 4 864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT ; à titre de comparaison, la RTX 3070 s’arme de 5 888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor, 46 cœurs RT. Pour la quantité de mémoire, 8 Go de GDDR6 semble cohérent, avec un vitesse mémoire de 14 Gbit/s. La RTX 3060 se limiterait pour sa part à 3 840 cœurs CUDA et de 6 Go de mémoire GDDR6.

Sur le plan des performances, étant donné que la RTX 3070 se situe approximativement au niveau d’une RTX 2080 Ti, la RTX 3060 Ti pourrait taquiner la RTX 2080 Super ; la RTX 3060, s’approcher d’une RTX 2070 voire d’une RTX 2080.

Enfin, on peut supposer que NVIDIA attende qu’AMD dévoile ses Radeon RX 6000 demain avant de faire une annonce officielle à propos de ces deux RTX.

Sources : VideoCardz, Tom’s Hardware US