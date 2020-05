Les Ryzen 3000 ‘Matisse Refresh’ affrontent les Comet Lake-S d’Intel sur Cinebench R15/R20

Afin de contrer les processeurs Comet Lake-S d’Intel, AMD prépare trois Ryzen 3000 « Matisse Refresh », les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT. Par rapport aux références actuelles, ces puces devraient monter plus haut en fréquences. L’objectif : principalement améliorer leurs performances dans les jeux. On a un aperçu de ce à quoi s’attendre avec des résultats sur FireStrike et Cinebench R15 / R20.

Commençons avec les données sur Futuremark SystemInfo fournies par Tum_Apisak. On découvre le Ryzen 3800XT avec une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,7 GHz, ainsi que le 3900XT avec une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence Boost de 4,7 GHz. Notez que ces valeurs diffèrent de celles provenant de récentes fuites. En effet, il était question d’une fréquence de base de 4,2 GHz pour le Ryzen 3800XT et de 4,1 GHz pour le Ryzen 3900XT. En marge de son tweet, Tum_Apisak rapporte que le 3800XT obtient 25135 points au test physique de FireStrike.

AMD Ryzen 5000 et Ryzen 6000 : les APU Zen 3 et Vega/RDNA 2 dès 2021

Les puces d’AMD en tête sur Cinbench R20

En ce qui concerne les résultats sur Cinebench R15/R20, ils proviennent de CPU-Monkey. WCCFTech a élaboré le tableau ci-dessous pour faciliter la comparaison entre les résultats obtenus par les Ryzen 3000 « Matisse Refresh » et ceux de puces Intel, en l’occurrence les Core i9-10900K, Core i7-10700K et Core i5-10600K.

Processeur Cinebench R15 (Mono-cœur) Cinebench R20 (Mono-cœur) Cinebench R15 (Multicœurs) Cinebench R20 (Multicœurs) AMD Ryzen 9 3900XT 226 542 3297 7479 Intel Core i9-10900K 234 539 2677 6399 AMD Ryzen 7 3800XT 217 531 2317 5297 Intel Core i7-10700K 228 524 2344 5292 AMD Ryzen 5 3600XT 217 531 1757 4007 Intel Core i5-10600K 215 501 1615 3647

Le pari semble a priori gagné pour AMD puisque sur Cinebench R20, chaque processeur Ryzen 3000 Matisse Refresh bat son rival Intel, y compris en mono-cœur.